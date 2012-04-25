〔路透专访〕中国华为料今年手机发货量增逾八成,至1亿部以上--高层

欧洲个股：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划--消息
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
路透北京/深圳4月25日电---在核心业务收入增长逐渐放缓之际,全球第二大电信设备制造商--中国华为技术有限公司[HWT.UL]正大举进军消费电子品市场,该公司周三表示,预计今年手机发货量将达1亿部以上,较去年增约82%.其中智能手机约6,000万部,是去年的三倍.
华为终端有限公司首席营销官(CMO)邵洋深圳接受路透专访时做出上述表示.去年华为的手机发货量5,500万台,智能手机发货量近2,000万台.
"中国、美国、西欧和日本是我们最为看重的四个市场."他说.华为终端有限公司是华为旗下负责终端产品业务的分支.
邵洋并重申,华为的目标是在五年内做到全球手机行业的前三名,实现300亿美元的收入."到那个时候,终端消费业务与电信网络设备业务在公司收入中的占比将接近一致,我们认为终端电子消费业务的市场空间要远大于电信网络设备."
目前华为主要的收入来自于电信网络设备,2011年该部分业务收入为1,501亿元,占公司收入逾七成的核心业务,但当年增速仅3.0%.而同期的消费者业务收入为446.20亿元,同比增长44.3%,占总收入约五分之一.
鉴于当前电信运营商在3G建设上的投资正在放缓,而4G网络建设尚未大规模展开,华为正冀望多元化发展,消费电子产品成为其寄予厚望的新引擎之一.
华为正大胆押宝Android手机操作系统,其生产的智能手机基本上都采用该系统.分析师们认为,华为押注智能手机将能帮助其抢走苹果公司(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)等企业的市场份额.
华为亦正努力摆脱低端制造商的形象.上周,华为在北京发布了一款名为"Ascend P1"的手机,定价2,999元人民币,瞄准高端市场人群.
华为稍早预计2012年公司的收入将同比增长15-20%.[ID:nSH0103049]受全球电信网络设备投资增速放缓拖累和汇兑损失,华为2011年净利大幅下跌53%,其中占公司收入逾七成的核心业务(电信网络设备)收入增速仅3%.[ID:nSB1504556](完)
--发稿 黄运涛/李千仪; 审校 丁淑琴
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。