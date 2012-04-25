〔路透专访〕中国华为料今年手机发货量增逾八成,至1亿部以上--高层

路透北京/深圳4月25日电---在核心业务收入增长逐渐放缓之际,全球第二大电信设备制造商--中国华为技术有限公司[HWT.UL]正大举进军消费电子品市场,该公司周三表示,预计今年手机发货量将达1亿部以上,较去年增约82%.其中智能手机约6,000万部,是去年的三倍.

华为终端有限公司首席营销官(CMO)邵洋深圳接受路透专访时做出上述表示.去年华为的手机发货量5,500万台,智能手机发货量近2,000万台.

"中国、美国、西欧和日本是我们最为看重的四个市场."他说.华为终端有限公司是华为旗下负责终端产品业务的分支.

邵洋并重申,华为的目标是在五年内做到全球手机行业的前三名,实现300亿美元的收入."到那个时候,终端消费业务与电信网络设备业务在公司收入中的占比将接近一致,我们认为终端电子消费业务的市场空间要远大于电信网络设备."

目前华为主要的收入来自于电信网络设备,2011年该部分业务收入为1,501亿元,占公司收入逾七成的核心业务,但当年增速仅3.0%.而同期的消费者业务收入为446.20亿元,同比增长44.3%,占总收入约五分之一.

鉴于当前电信运营商在3G建设上的投资正在放缓,而4G网络建设尚未大规模展开,华为正冀望多元化发展,消费电子产品成为其寄予厚望的新引擎之一.

华为正大胆押宝Android手机操作系统,其生产的智能手机基本上都采用该系统.分析师们认为,华为押注智能手机将能帮助其抢走苹果公司(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)等企业的市场份额.

华为亦正努力摆脱低端制造商的形象.上周,华为在北京发布了一款名为"Ascend P1"的手机,定价2,999元人民币,瞄准高端市场人群.

华为稍早预计2012年公司的收入将同比增长15-20%.[ID:nSH0103049]受全球电信网络设备投资增速放缓拖累和汇兑损失,华为2011年净利大幅下跌53%,其中占公司收入逾七成的核心业务(电信网络设备)收入增速仅3%.[ID:nSB1504556](完)