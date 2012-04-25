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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 16:08 BJT

〔全球经济〕融资举措足以控制欧洲主权债务危机--OECD秘书长葛利亚

路透东京4月25日电---经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周三表示,国际货币基金组织(IMF)放贷能力增加一倍、欧洲救助基金规模扩大以及注入流动性等举措,将足以控制欧洲主权债务危机.

葛利亚称,欧洲官员需要通过放松监管,通过教育以及环保技术来提振经济增长,因为财政政策和货币政策目前几乎没有施展空间.

"我们已经没有使用货币政策的空间了,因为利率接近零水准."葛利亚说.

"我们也没有使用财政政策的空间了,因为我们在努力削减财政赤字和债务水平.那么,该怎么做呢?我们要'通过结构、社会、绿色'(来解决问题)."(完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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