〔日本股市〕受美企强劲财报鼓舞收涨1%,关注央行会议(更新版)

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
(新增细节和分析师评论)
路透东京4月25日电---日本股市日经指数周三攀升1%,终止连续四个交易日以来的跌势,受美国企业公布良好业绩和日圆下跌提振,不过欧洲政局存在不确定性,加之本周将迎来数个主要央行的会议,都限制了市场的冒险意愿.
美元兑日圆触及日高81.6,此前包括苹果(AAPL.O)在内的美国企业公布强劲业绩,一度将日经指数推升至9,643.27,高于13周移动均线切入位9.630.08.
但本周稍后美联储(FED)和日本央行将举行会议,且日本财报季尚未开始,限制股市的多头人气.今日盘后佳能(7751.T)公布上调全年获利预估,才算是为日本财报季拉开序幕.
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。