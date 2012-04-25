〔日本股市〕受美企强劲财报鼓舞收涨1%,关注央行会议(更新版)

(新增细节和分析师评论)

路透东京4月25日电---日本股市日经指数周三攀升1%,终止连续四个交易日以来的跌势,受美国企业公布良好业绩和日圆下跌提振,不过欧洲政局存在不确定性,加之本周将迎来数个主要央行的会议,都限制了市场的冒险意愿.

美元兑日圆触及日高81.6,此前包括苹果(AAPL.O)在内的美国企业公布强劲业绩,一度将日经指数推升至9,643.27,高于13周移动均线切入位9.630.08.

但本周稍后美联储(FED)和日本央行将举行会议,且日本财报季尚未开始,限制股市的多头人气.今日盘后佳能(7751.T)公布上调全年获利预估,才算是为日本财报季拉开序幕.