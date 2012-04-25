《中国新债预测》国开行五年浮息债利差预测均值76bp,接近二级市场

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
* 招标品种: 五年浮息债(一年定存基准)
* 发行金额: 不超过200亿元人民币
* 预测均值: 76bp
* 预测区间: 68bp-80bp
* 招标时间: 周四(26日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 7位(银行、券商)
路透上海4月25日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标发行五年期浮息金融债.路透调查显示,浮息债相对固息债利差收窄,削弱相对投资价值.但鉴于货币政策放松的节奏趋缓,浮息债相对投资优势仍能持续一段时间,其利差预测均值落在76个基点(bp),接近二级市场水平.
分析人士指出,随着前期固息金融债收益率上涨,二级市场上五年期浮息债和固息债利差收窄至20bp左右,一定程度上消弱市场对浮息债的投资热情;另外,机构对浮息债配置额度本身有限,在逐利机会不大的情况下,投标意愿料将偏弱.
"国开行固息债(收益率)前期涨了不少,和浮息的利差相对不高了,拿了也没什么意思."北京一券商交易员称.
不过他同时指出,目前浮息债已经包含了一次降息预期,而实质性放松政策尚未出台,"宽货币"的节奏仍缓慢,浮息债的基准利率回落还需时间,因此其相对投资价值仍将持续一段.
汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的4月初值数据,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方,呼吁更多宽松政策为经济增长注入动能.[ID:nSB1503368]
上海一银行交易员指出,虽然国开行披露其全年发行计划,但并未从根本上解决国开债"供大于求"的局面,也是机构不愿介入国开债的原因.
为安抚市场情绪,近期发债频频的国开行罕见披露其今年全年发行计划,以明确市场预期.虽然其今年招标总量较去年略降,但仍改变不了国开债年内供给过大的根本问题.[ID:nSB1501612]
中债登银行间一年定存基准浮息政策性金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,五年期最新利差为75.61bp.
剩余期限约5年的国开行一年定存基准浮息金融债100211券CN100211=CFXS最新成交收益率为4.2227%,对应的利差为72.27bp.而剩余期限约4.92年的国开行固息金融债120214券CN120214=CFXS最新成交收益率为4.0418%.
本次招标新债为国开行今年第23期金融债.具体条款如下:
第23期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/浮息(一年定存基准)
招标时间 4月26日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式
缴款日 5月3日
起息日 5月3日
分销期 4月27日-5月3日
上市日 5月9日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。