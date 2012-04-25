《中国新债预测》国开行五年浮息债利差预测均值76bp,接近二级市场

* 招标品种: 五年浮息债(一年定存基准)

* 发行金额: 不超过200亿元人民币

* 预测均值: 76bp

* 预测区间: 68bp-80bp

* 招标时间: 周四(26日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

路透上海4月25日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标发行五年期浮息金融债.路透调查显示,浮息债相对固息债利差收窄,削弱相对投资价值.但鉴于货币政策放松的节奏趋缓,浮息债相对投资优势仍能持续一段时间,其利差预测均值落在76个基点(bp),接近二级市场水平.

分析人士指出,随着前期固息金融债收益率上涨,二级市场上五年期浮息债和固息债利差收窄至20bp左右,一定程度上消弱市场对浮息债的投资热情;另外,机构对浮息债配置额度本身有限,在逐利机会不大的情况下,投标意愿料将偏弱.

"国开行固息债(收益率)前期涨了不少,和浮息的利差相对不高了,拿了也没什么意思."北京一券商交易员称.

不过他同时指出,目前浮息债已经包含了一次降息预期,而实质性放松政策尚未出台,"宽货币"的节奏仍缓慢,浮息债的基准利率回落还需时间,因此其相对投资价值仍将持续一段.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的4月初值数据,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方,呼吁更多宽松政策为经济增长注入动能.[ID:nSB1503368]

上海一银行交易员指出,虽然国开行披露其全年发行计划,但并未从根本上解决国开债"供大于求"的局面,也是机构不愿介入国开债的原因.

为安抚市场情绪,近期发债频频的国开行罕见披露其今年全年发行计划,以明确市场预期.虽然其今年招标总量较去年略降,但仍改变不了国开债年内供给过大的根本问题.[ID:nSB1501612]

中债登银行间一年定存基准浮息政策性金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,五年期最新利差为75.61bp.

剩余期限约5年的国开行一年定存基准浮息金融债100211券CN100211=CFXS最新成交收益率为4.2227%,对应的利差为72.27bp.而剩余期限约4.92年的国开行固息金融债120214券CN120214=CFXS最新成交收益率为4.0418%.

本次招标新债为国开行今年第23期金融债.具体条款如下:

第23期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/浮息(一年定存基准)

招标时间 4月26日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

缴款日 5月3日

起息日 5月3日

分销期 4月27日-5月3日

上市日 5月9日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)