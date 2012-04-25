《外汇动态》就算英国GDP疲弱,或也不会动摇看多英镑的逻辑

0748GMT--英国周三将公布第一季国内生产总值(GDP),若数据令人失望,可能引发英镑GBP=EURGBP=R下跌,但跌势或许只会是短暂的.

最近公布的会议记录显示,英国央行决策者对通胀的韧性抱有担忧.而就算今日公布的GDP表现疲弱,他们的看法也不大可能动摇.疲弱的GDP或引发英镑动荡,但已驱动英镑多头的基本逻辑不一定会被推翻.