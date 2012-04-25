〔日本债市〕公债持稳至小升,近期涨势在美联储及日本央行会议前止步

路透东京4月25日电---日本公债价格周三为持稳至小幅走坚,过去几周来的涨势看似停滞,因考虑到日本央行可能在本周稍晚的会议上推出进一步的宽松举措,投资者担心那将推动公债收益率突破近期低点而继续下探.

许多投资者都在观望,要获悉美联储会否在结束为期两天的会议时给出有关第三轮量化宽松举措的暗示.

10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC下滑1.0个基点至0.920%,接近周一和周二触及的一年半低位0.910%.10年期日本公债期货2JGBv1上涨0.03点,报142.82.