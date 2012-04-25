版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 25日 星期三 16:07 BJT

〔欧洲汇市〕英镑微升,但若英国GDP数据疲弱或令其承压

路透伦敦4月25日电---英镑周三微升,过去几日兑欧元和美元都有不错表现,但英国第一季经济成长数据若疲弱,将令其承压.

英国GDP报告或显示其第一季经济温和成长0.1%.去年第四季萎缩0.3%.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐