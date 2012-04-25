〔中国债市〕人民币利率互换继续震荡,未来趋势不明致机构谨慎观望

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
路透北京4月25日电---中国人民币利率互换(IRS)周三继续震荡.未来趋势不明致机构谨慎观望,主动交投意愿很淡,IRS延续近期小幅波动的格局.
"IRS最近都不怎么样,多就两个点的波动,很无聊."上海一外资银行交易员称,"市场没趋势性的东西,...大家宁愿不做,做错了,又累又花钱,何必呢."
华东地区一银行交易员表达了类似观点.
上述上海交易员并指出,有机构在等待下月初将公布的宏观经济数据和政策动向,希望其能打破近期平淡的走势.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.3850/3.4800 3.1820/3.2660 3.2240/3.3180 3.3640/3.4560 3.3675/3.6400
周二 3.3720/3.4800 3.1575/3.2558 3.2133/3.3100 3.3500/3.4500 3.3550/3.6600
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变动 +0.0130/0.0000 +0.0245/+0.0102 +0.0107/+0.0080 +0.0140/+0.0060 +0.0125/-0.0200
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。