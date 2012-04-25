〔中国债市〕人民币利率互换继续震荡,未来趋势不明致机构谨慎观望

路透北京4月25日电---中国人民币利率互换(IRS)周三继续震荡.未来趋势不明致机构谨慎观望,主动交投意愿很淡,IRS延续近期小幅波动的格局.

"IRS最近都不怎么样,多就两个点的波动,很无聊."上海一外资银行交易员称,"市场没趋势性的东西,...大家宁愿不做,做错了,又累又花钱,何必呢."

华东地区一银行交易员表达了类似观点.

上述上海交易员并指出,有机构在等待下月初将公布的宏观经济数据和政策动向,希望其能打破近期平淡的走势.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-------------------------------------------------------------------------------------

周三 3.3850/3.4800 3.1820/3.2660 3.2240/3.3180 3.3640/3.4560 3.3675/3.6400

周二 3.3720/3.4800 3.1575/3.2558 3.2133/3.3100 3.3500/3.4500 3.3550/3.6600

-------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0130/0.0000 +0.0245/+0.0102 +0.0107/+0.0080 +0.0140/+0.0060 +0.0125/-0.0200

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>