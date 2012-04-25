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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 16:27 BJT

《外汇动态》日本寿险商对日圆债券的买兴对日圆空头是一个打击

0802GMT--有关新会计年度日本寿险公司对海外资产需求的预期,并未受到这些公司公告的充分支持.

日本最大的寿险商--日本生命保险可能计划购买1,000亿日圆的外国股票,并且可能增持外国债券,但其1.5万亿(兆)日圆的新资金中超过70%将流向日圆债券.

第二大寿险公司--第一生命保险计划在2012/13会计年度基本维持海外债券的持仓,其新资金的很大一部分将投资于日圆债券.

这样看来,一直希望日本寿险商大规模投资海外资产的日圆空头,不应该期望太高.(完)

--编译 吴云凌;审校 杜明霞

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