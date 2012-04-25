(重温稿)《中国新债预测》国开行五年浮息债利差预测均值76bp,接近二级市场

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
* 招标品种: 五年浮息债(一年定存基准)
* 发行金额: 不超过200亿元人民币
* 预测均值: 76bp
* 预测区间: 68bp-80bp
* 招标时间: 周四(26日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 7位(银行、券商)
路透上海4月25日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标发行五年期浮息金融债.路透调查显示,浮息债相对固息债利差收窄,削弱相对投资价值.但鉴于货币政策放松的节奏趋缓,浮息债相对投资优势仍能持续一段时间,其利差预测均值落在76个基点(bp),接近二级市场水平.
分析人士指出,随着前期固息金融债收益率上涨,二级市场上五年期浮息债和固息债利差收窄至20bp左右,一定程度上消弱市场对浮息债的投资热情;另外,机构对浮息债配置额度本身有限,在逐利机会不大的情况下,投标意愿料将偏弱.
"国开行固息债(收益率)前期涨了不少,和浮息的利差相对不高了,拿了也没什么意思."北京一券商交易员称.
不过他同时指出,目前浮息债已经包含了一次降息预期,而实质性放松政策尚未出台,"宽货币"的节奏仍缓慢,浮息债的基准利率回落还需时间,因此其相对投资价值仍将持续一段.
汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的4月初值数据,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方,呼吁更多宽松政策为经济增长注入动能.[ID:nSB1503368]
上海一银行交易员指出,虽然国开行披露其全年发行计划,但并未从根本上解决国开债"供大于求"的局面,也是机构不愿介入国开债的原因.
为安抚市场情绪,近期发债频频的国开行罕见披露其今年全年发行计划,以明确市场预期.虽然其今年招标总量较去年略降,但仍改变不了国开债年内供给过大的根本问题.[ID:nSB1501612]
中债登银行间一年定存基准浮息政策性金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,五年期最新利差为75.61bp.
剩余期限约5年的国开行一年定存基准浮息金融债100211券CN100211=CFXS最新成交收益率为4.2227%,对应的利差为72.27bp.而剩余期限约4.92年的国开行固息金融债120214券CN120214=CFXS最新成交收益率为4.0418%.
本次招标新债为国开行今年第23期金融债.具体条款如下:
第23期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/浮息(一年定存基准)
招标时间 4月26日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式
缴款日 5月3日
起息日 5月3日
分销期 4月27日-5月3日
上市日 5月9日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。