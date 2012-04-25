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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 16:49 BJT

〔欧洲央行〕总裁德拉吉称,现在谈论退出策略言之过早

路透布鲁塞尔4月25日电---欧洲央行总裁德拉吉周三表示,现在谈论退出策略言之过早.他未给出暗示欧洲央行是否准备进一步给银行业或政府提供支持.(完)

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