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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 16:41 BJT

〔中国新债〕神华集团下周四将发行100亿元中期票据,期限五年

路透北京4月25日电---中国神华集团有限责任公司周三公告称,将于下周四(5月3日)在银行
间债市簿记建档发行100亿元人民币中期票据,期限五年.

  神华集团为全球最大煤炭生产商--中国神华(1088.HK)(601088.SS)的母公司.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 神华集团      200     100       5   5/3簿记建档    工商银行     AAA       5/4         5/7
                                                    建设银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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