〔路透基点〕凯雷为旧贷款担保品大众银行持股寻求再融资解套--RLPC

路透香港4月25日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,

凯雷投资集团(Carlyle Group)[CYL.UL]一笔123亿台币贷款寻求再融资,使当初作为贷款担保品的大众银行2847.TW股份获得解套,以便准备出售这些大众银行持股.

消息人士称,凯雷已经邀请银行提交建议,为其2007年10月取得的123亿台币贷款提供再融资.当时这笔贷款用于收购大众银行的控股股份.凯雷收购的大众银行股份是这笔123亿台币贷款的担保品.

凯雷与Gable Fund于2007年向大众银行投资215亿台币(7.29亿美元).自那时起,凯雷成为大众银行的最大股东.

台湾媒体报导称,富邦金控和元大金控曾分别提出要约,通过换股购买凯雷所持的约40%大众银行股份.根据路透的一份报导,这些股份价值约3.1亿美元.

消息人士表示,新的再融资安排将使凯雷得以让这些股份从2007年的贷款中解套,从而能够出售这些股份.

熟悉情况的另一名消息人士称,新贷款的规模可能高于2007年的123亿台币贷款.

消息人士指出,若能成功出售这些股份,凯雷可能将换股取得的股份作为新贷款的担保品.

"目前凯雷可能不会换现出场,因为大众银行的价值还不够高.与另外一家银行换股,将令凯雷仍保持投资者的身份,并等待获利,因为大众银行和另一家银行合并可能带来协同效应及规模经济效应."台湾一家银行的高层人士说.

凯雷2007年贷款案的主办行为兆丰国际商业银行、中国信托商业银行、台湾土地银行、台北富邦银行、台湾企银和台湾合作金库商业银行.这笔七年期贷款支付的利率为次级市场商业票据利率加码225个基点.

台湾今年本地银行出售或合并案可能不止一件.据路透报导,私募股权公司Longreach Group已经聘请摩根士丹利助其出售所持台湾安泰商业银行的多数股份.(完)