〔路透基点〕凯雷为旧贷款担保品大众银行持股寻求再融资解套--RLPC

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
路透香港4月25日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,
凯雷投资集团(Carlyle Group)[CYL.UL]一笔123亿台币贷款寻求再融资,使当初作为贷款担保品的大众银行2847.TW股份获得解套,以便准备出售这些大众银行持股.
消息人士称,凯雷已经邀请银行提交建议,为其2007年10月取得的123亿台币贷款提供再融资.当时这笔贷款用于收购大众银行的控股股份.凯雷收购的大众银行股份是这笔123亿台币贷款的担保品.
凯雷与Gable Fund于2007年向大众银行投资215亿台币(7.29亿美元).自那时起,凯雷成为大众银行的最大股东.
台湾媒体报导称,富邦金控和元大金控曾分别提出要约,通过换股购买凯雷所持的约40%大众银行股份.根据路透的一份报导,这些股份价值约3.1亿美元.
消息人士表示,新的再融资安排将使凯雷得以让这些股份从2007年的贷款中解套,从而能够出售这些股份.
熟悉情况的另一名消息人士称,新贷款的规模可能高于2007年的123亿台币贷款.
消息人士指出,若能成功出售这些股份,凯雷可能将换股取得的股份作为新贷款的担保品.
"目前凯雷可能不会换现出场,因为大众银行的价值还不够高.与另外一家银行换股,将令凯雷仍保持投资者的身份,并等待获利,因为大众银行和另一家银行合并可能带来协同效应及规模经济效应."台湾一家银行的高层人士说.
凯雷2007年贷款案的主办行为兆丰国际商业银行、中国信托商业银行、台湾土地银行、台北富邦银行、台湾企银和台湾合作金库商业银行.这笔七年期贷款支付的利率为次级市场商业票据利率加码225个基点.
台湾今年本地银行出售或合并案可能不止一件.据路透报导,私募股权公司Longreach Group已经聘请摩根士丹利助其出售所持台湾安泰商业银行的多数股份.(完)
--编译 杜明霞;审校 蔡美珍
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。