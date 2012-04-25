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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 16:46 BJT

〔表格〕英国第一季GDP初值较前季萎缩0.2%,经济陷入技术性衰退

路透伦敦4月25日电---英国国家统计局周三公布数据显示,英国第一季国内生产总值(GDP)初值为较前季萎缩0.2%,去年第四季GDP为较上季萎缩0.3%.

第一季GDP初值较上年同期持平(路透预估为成长0.3%),2011年第四季为较上年同期成长0.5%.

实质GDP数值如下(经季节调整,基期为2006年,括号内上季数据):

2012年第一季 2011年第四季 第一季预估值

较前季% -0.2 -0.3 0.1

较上年同期% 持平 0.5 0.3

具体产出数据

第一季较前季(%) 第四季较前季(%) 第一季较上年同期(%)

农林渔业 -1.9 (-1.5) -4.6

工业生产

矿业/采掘(含石油) -3.6 (-2.6) -13.9

制造业 -0.1 (-0.7) -0.9

电力,燃气及供水 1.3 (-5.3) -4.5

工业生产总计 -0.4 (-1.3) -3.0

建筑业 -3.0* (-0.2) -0.5

服务业

物流,旅店,餐饮 0.1 (-0.4) 0.3

交通通讯 0.4 (-0.5) 1.4

商业,服务和金融 -0.1 (-0.1) 1.2

政府及其它服务 0.2 (0.4) 1.1

服务业总计 0.1 (-0.1) 1.0

* 建筑业产出录得2009年第一季以来最大较前季降幅. (完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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