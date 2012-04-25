〔表格〕英国第一季GDP初值较前季萎缩0.2%,经济陷入技术性衰退

欧洲个股：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划--消息
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
路透伦敦4月25日电---英国国家统计局周三公布数据显示,英国第一季国内生产总值(GDP)初值为较前季萎缩0.2%,去年第四季GDP为较上季萎缩0.3%.
第一季GDP初值较上年同期持平(路透预估为成长0.3%),2011年第四季为较上年同期成长0.5%.
实质GDP数值如下(经季节调整,基期为2006年,括号内上季数据):
2012年第一季 2011年第四季 第一季预估值
较前季% -0.2 -0.3 0.1
较上年同期% 持平 0.5 0.3
具体产出数据
第一季较前季(%) 第四季较前季(%) 第一季较上年同期(%)
农林渔业 -1.9 (-1.5) -4.6
工业生产
矿业/采掘(含石油) -3.6 (-2.6) -13.9
制造业 -0.1 (-0.7) -0.9
电力,燃气及供水 1.3 (-5.3) -4.5
工业生产总计 -0.4 (-1.3) -3.0
建筑业 -3.0* (-0.2) -0.5
服务业
物流,旅店,餐饮 0.1 (-0.4) 0.3
交通通讯 0.4 (-0.5) 1.4
商业,服务和金融 -0.1 (-0.1) 1.2
政府及其它服务 0.2 (0.4) 1.1
服务业总计 0.1 (-0.1) 1.0
* 建筑业产出录得2009年第一季以来最大较前季降幅. (完)
--编译 隋芬;审校 王洋
路透米兰2月22日 - 两位市场消息人士周三表示，意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)将成功完成130亿欧元(137亿美元)的增资计划。
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。