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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 16:56 BJT

〔欧洲金融市场〕英镑受英国GDP数据打压下跌,英债期货扩大涨幅

路透伦敦4月25日电---英国公布国内生产总值(GDP)数据后[ID:nSB1510364],

* 英镑兑美元GBP=D4跌至盘中低点1.6090

* 欧元兑英镑EURGBP=D4涨至日高0.8210

* 英国6月公债期货FLGM2扩大涨幅,上涨逾20个跳动点

* 德债期货FGBLc1后缩减跌幅,日内下跌10个跳动点至140.52

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3缩减涨幅,日内涨0.7%.(完)

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