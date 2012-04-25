《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
路透北京4月25日电---以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价: (本地时间16:31时,1港元=0.81248人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.88 9.81 1.11 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 8.60 5.00 2.12 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.57 6.01 1.96 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.56 2.17 2.02 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.11 1.39 2.75 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.51 3.10 2.58 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 10.38 5.93 2.15 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 7.64 3.51 2.68 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.68 10.09 1.30 招商地产000024.SZ200024.SZ 22.69 14.43 1.94 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 7.88 4.06 2.39 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 11.93 8.60 1.71 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 21.81 17.50 1.53 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 4.40 2.60 2.08 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 10.93 5.64 2.39 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.44 2.57 2.13 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 14.98 11.29 1.63 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 8.47 5.58 1.87 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 5.31 2.88 2.27 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 14.28 9.98 1.76 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.24 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 13.39 6.48 2.54 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 9.52 9.10 1.29 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.41 2.63 1.60 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 5.42 3.80 1.76 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.31 2.22 1.84 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 21.65 19.10 1.40 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 5.00 4.02 1.53 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 8.09 4.97 2.00 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.17 3.53 1.80 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 9.63 6.27 1.89 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 22.35 18.08 1.52 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.76 2.68 2.65 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.24 3.58 2.15 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 33.35 22.93 1.79 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 86.55 64.80 1.64 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.75 1.88 2.46 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.78 3.28 1.79 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.84 1.21 1.87 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 8.25 6.77 1.50 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.75 2.82 2.07 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 92.52 85.00 1.34 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 李然; 审校 丁淑琴 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。