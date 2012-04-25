〔英国经济〕财政大臣称复苏速度不及预期,但放弃减赤只会更糟

路透伦敦4月25日电---英国财政大臣奥斯本周三表示,英国经济从金融危机中复苏的所需时间超过预期,但撙节措施仍无放松的余地.此前官方数据显示英国经济重陷衰退.

数据显示,英国第一季国内生产总值(GDP)初值较前季萎缩0.2%,2011年第四季为萎缩0.3%,标志着英国经济自1970年代中期以来首度二次衰退.

奥斯本称,"经济形势十分严峻,从债务危机中复苏的时间超过所有人的期许."

但他也表示,若放弃减赤计划只会令情况更糟.(完)