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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 17:12 BJT

〔中国新债〕海航机场下周四将发行6亿元中期票据,期限五年

路透北京4月25日电---中国海航机场控股(集团)有限公司周三公告称,将于下周四(5月3日)
在银行间债市簿记建档发行6亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 海航机场       12       6       5   5/3簿记建档    进出口行      AA       5/7         5/8
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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