中国外交部副部长崔天凯:希望美国接触缅甸并非针对中国

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月25日电---中国外交部副部长崔天凯周三表示，希望美国与缅甸的再接触举动并非针对中国。
中国官媒和学者担心华府对缅甸的重新关注可能是美国旨在削弱中国对缅甸影响力以及联合亲美国家包围中国努力的一部分。
崔天凯在新闻吹风会上表示，我们当然对缅甸发生的事感兴趣，因为这或会影响到我们边境地区的和平与安宁。
他说道，至于美国为什么在过去几十年选择不与缅甸接触，而现在却选择接触，这要让美国作出解释。
崔天凯称，中国从未将与缅甸或其他任何国家的友好合作关系视作排除美国的利益，希望美国在此事上也本着同样的精神。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。