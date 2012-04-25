〔中国债市〕现券收益率变动不大,中低等级信用债仍有机会但空间料有限

路透上海4月25日电---中国银行间债市周三现券收益率变动不大.在经济触底预期及风险偏好回升的支撑下,中低评级信用债短期内仍是投资者主要追逐的品种,不过信用利差进一步缩减的空间预计也已不多.

交易员称,主流观点认为中国经济增速很可能在二季度前后触底反弹,即便政府还会出台一些宽松政策,但不大可能刺激利率产品走出新一轮的涨势.目前而言,市场仍在等待有关经济是否好转的明确信号.

华东一银行交易员指出,今日低等级的信用债收益率下了一些,利率债大体持稳,有的期限品种收益率还略有涨幅.短期内市场只能维持震荡走势,影响因素更多的来自于外围,比如股市.

"他们(股市债市表现)好像配合的挺好,那边涨,这边就跌,也说明市场自身没什么方向,"他说.

中国股市沪综指.SSEC周三收高0.8%,地产股领涨.[.SSCN]

最新路透调查显示,未来中国经济将逐季回升,二季度增速将小幅反弹至8.3%.政策方面,受访者预计年内中国央行继续持稳利率不变,但会逐季下调存准率50基点,届年末将降至19%.(调查结果详情,请点击CNPOLL1)

北京一位券商交易员还表示,投资策略上利率品种应该缩短久期,可以适度参与中低等级信用债,但因为前期利差空间已收窄较多,未来机会也将变得有限.

中国财政部今日招标的三年期国债中标利率为2.91%,落在预测区间上限,整体需求不强.业内人士认为,目前二级市场上三年期国债收益率偏低掣肘新债需求,加之实质性宽松政策尚未出台,机构对资金面的宽松预期仍持中性态度.[ID:nSB1509526]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周三小涨,但多数交易员表示,今日资金面总体趋于缓和,大型银行出钱意愿也明显增加.[CN/CN]

剩余期限约为9.84年的国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.60%/3.51%,上一交易日收报3.55%/3.52%,加权成交收益率为3.5246%,上日为3.5286%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.4719 3.9271

上日 3.2245 3.7356

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2550/3.2060

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8619/2.8080

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4950/3.4310(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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