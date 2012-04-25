〔中国债市〕现券收益率变动不大,中低等级信用债仍有机会但空间料有限

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
路透上海4月25日电---中国银行间债市周三现券收益率变动不大.在经济触底预期及风险偏好回升的支撑下,中低评级信用债短期内仍是投资者主要追逐的品种,不过信用利差进一步缩减的空间预计也已不多.
交易员称,主流观点认为中国经济增速很可能在二季度前后触底反弹,即便政府还会出台一些宽松政策,但不大可能刺激利率产品走出新一轮的涨势.目前而言,市场仍在等待有关经济是否好转的明确信号.
华东一银行交易员指出,今日低等级的信用债收益率下了一些,利率债大体持稳,有的期限品种收益率还略有涨幅.短期内市场只能维持震荡走势,影响因素更多的来自于外围,比如股市.
"他们(股市债市表现)好像配合的挺好,那边涨,这边就跌,也说明市场自身没什么方向,"他说.
中国股市沪综指.SSEC周三收高0.8%,地产股领涨.[.SSCN]
最新路透调查显示,未来中国经济将逐季回升,二季度增速将小幅反弹至8.3%.政策方面,受访者预计年内中国央行继续持稳利率不变,但会逐季下调存准率50基点,届年末将降至19%.(调查结果详情,请点击CNPOLL1)
北京一位券商交易员还表示,投资策略上利率品种应该缩短久期,可以适度参与中低等级信用债,但因为前期利差空间已收窄较多,未来机会也将变得有限.
中国财政部今日招标的三年期国债中标利率为2.91%,落在预测区间上限,整体需求不强.业内人士认为,目前二级市场上三年期国债收益率偏低掣肘新债需求,加之实质性宽松政策尚未出台,机构对资金面的宽松预期仍持中性态度.[ID:nSB1509526]
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周三小涨,但多数交易员表示,今日资金面总体趋于缓和,大型银行出钱意愿也明显增加.[CN/CN]
剩余期限约为9.84年的国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.60%/3.51%,上一交易日收报3.55%/3.52%,加权成交收益率为3.5246%,上日为3.5286%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.4719 3.9271
上日 3.2245 3.7356
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2550/3.2060
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8619/2.8080
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4950/3.4310(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。