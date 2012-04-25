〔中国汇市〕人民币小幅收涨,交易区间脱离中间价弱化美元做多动能(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元跟随中间价小涨

* 欧元反弹削弱美元指数上涨动能

* 盘间波动较小,尽显投资者谨慎心态

* 交易区间脱离中间价,弱化美元做多动能

路透上海4月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三小幅收涨.欧元反弹削弱美元指数.DXY上涨动能,人民币中间价顺势高开,并带动即期汇价震荡向上.而盘间波动仍然较小,尽显投资者谨慎心态.

北京一银行交易员表示,市场供需比较均衡.人民币扩大波幅后,机构观望气氛浓厚,持有的头寸不会过多.而交易区间明显脱离中间价,亦弱化做多美元的动力.

"按照大家惯性的逻辑,中间价上方100多个点,再往上比较难,"他认为.

上述交易员并指出,近期资本流出较为严重,亦成为美元兑人民币汇价脱离中间价,维持高位震荡的重要推手.而中国此前大幅增加长期外债指标,引入更多外国投资等政策,也从侧面印证了资本流出的现状.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3041 6.3035 6.3080 6.2923 6.3003 6.3073

外交部副部长崔天凯稍早表示,中国正在努力推动人民币汇率改革.人民币汇率走势已越来越取决于市场力量.[ID:nSB1509450]

由发改委核定的境内外资银行2012年度中长期外债大幅升至240亿美元,业内人士指出,这一额度尚不包括可于年内调增一次的规模,意味着实际的规模或将更看高一线.[ID:nSH0100557]

以下为北京时间17:00,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3485/25 6.3470

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3050/70 6.3065

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水309点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.335元.

多数亚洲新兴经济体货币周三小涨,此前荷兰标债结果强劲,且苹果公布乐观财报.不过在美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果公布前,投资者仍然谨慎.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.并于2012年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易价浮动幅度限制至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)

--发稿 冉莹/周晓峰; 审校 林高丽

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>