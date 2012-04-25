〔中国汇市〕人民币小幅收涨,交易区间脱离中间价弱化美元做多动能(更新版)

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
(新增更多报价)
* 人民币兑美元跟随中间价小涨
* 欧元反弹削弱美元指数上涨动能
* 盘间波动较小,尽显投资者谨慎心态
* 交易区间脱离中间价,弱化美元做多动能
路透上海4月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三小幅收涨.欧元反弹削弱美元指数.DXY上涨动能,人民币中间价顺势高开,并带动即期汇价震荡向上.而盘间波动仍然较小,尽显投资者谨慎心态.
北京一银行交易员表示,市场供需比较均衡.人民币扩大波幅后,机构观望气氛浓厚,持有的头寸不会过多.而交易区间明显脱离中间价,亦弱化做多美元的动力.
"按照大家惯性的逻辑,中间价上方100多个点,再往上比较难,"他认为.
上述交易员并指出,近期资本流出较为严重,亦成为美元兑人民币汇价脱离中间价,维持高位震荡的重要推手.而中国此前大幅增加长期外债指标,引入更多外国投资等政策,也从侧面印证了资本流出的现状.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3041 6.3035 6.3080 6.2923 6.3003 6.3073
外交部副部长崔天凯稍早表示,中国正在努力推动人民币汇率改革.人民币汇率走势已越来越取决于市场力量.[ID:nSB1509450]
由发改委核定的境内外资银行2012年度中长期外债大幅升至240亿美元,业内人士指出,这一额度尚不包括可于年内调增一次的规模,意味着实际的规模或将更看高一线.[ID:nSH0100557]
以下为北京时间17:00,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3485/25 6.3470
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3050/70 6.3065
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水309点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.335元.
多数亚洲新兴经济体货币周三小涨,此前荷兰标债结果强劲,且苹果公布乐观财报.不过在美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果公布前,投资者仍然谨慎.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.并于2012年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易价浮动幅度限制至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)
--发稿 冉莹/周晓峰; 审校 林高丽
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春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。