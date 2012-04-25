〔港股业绩〕中国联通首季净利按年升近六倍,受益于移动业务增长拉动

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
(新增分析师评论和细节)
路透北京4月25日电---受益于移动业务迅速增长,中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)首季净利同比猛增近六倍,达到10亿元人民币.分析师对其业绩前景持乐观看法.
周三刊登在香港联交所的业绩公告显示,联通首季净利为10.07亿元,上年同期为1.45亿元;期内每股盈利(EPS)为0.04元,每月每户收入(ARPU)为47.7元.
首季营收同比增长25%,至611.93亿元;其中移动业务收入404.5亿元,增幅42.3%.而3G业务亦持续快速增长,实现收入125.3亿元,所占移动服务收入比重从上年同期的24.4%跃升至42.8%.
"随着各类手机终端应用和服务的普及,凭借着三家中最优质的无线数据服务,我们预计其数据流量将实现强增长,并有望提升整体3G ARPU,"申银万国在一份报告中称.
该券商预计,联通的3G收入将逐渐超过2G收入,3G业务将在2012年迎来拐点,"公司整体业绩强劲增长可期".
截止3月底,联通3G用户达4,886万户,3G业务ARPU为93.9元.至于3G手机补贴成本首季为19.8亿元,同比增长3.9%.
公布业绩前,中国联通收升0.15%,报13.02港元.大盘恒生指数.HSI则跌0.15%.(完)
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--发稿 黄运涛; 审校 乔艳红
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春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。