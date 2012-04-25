〔港股业绩〕中国联通首季净利按年升近六倍,受益于移动业务增长拉动

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路透北京4月25日电---受益于移动业务迅速增长,中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)首季净利同比猛增近六倍,达到10亿元人民币.分析师对其业绩前景持乐观看法.

周三刊登在香港联交所的业绩公告显示,联通首季净利为10.07亿元,上年同期为1.45亿元;期内每股盈利(EPS)为0.04元,每月每户收入(ARPU)为47.7元.

首季营收同比增长25%,至611.93亿元;其中移动业务收入404.5亿元,增幅42.3%.而3G业务亦持续快速增长,实现收入125.3亿元,所占移动服务收入比重从上年同期的24.4%跃升至42.8%.

"随着各类手机终端应用和服务的普及,凭借着三家中最优质的无线数据服务,我们预计其数据流量将实现强增长,并有望提升整体3G ARPU,"申银万国在一份报告中称.

该券商预计,联通的3G收入将逐渐超过2G收入,3G业务将在2012年迎来拐点,"公司整体业绩强劲增长可期".

截止3月底,联通3G用户达4,886万户,3G业务ARPU为93.9元.至于3G手机补贴成本首季为19.8亿元,同比增长3.9%.

公布业绩前,中国联通收升0.15%,报13.02港元.大盘恒生指数.HSI则跌0.15%.(完)

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--发稿 黄运涛; 审校 乔艳红

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