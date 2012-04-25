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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 17:25 BJT

〔中港股市〕港股下滑,沪市则在地产股强劲支撑下收高

* 恒生指数跌0.2%,沪深300指数涨0.8%

* 港股成交创1月16日以来最低,但沪市成交放量

* 腾讯下跌,之前同业百度公布第二季财测欠佳

* 华能国际公布第一季财报后走升,高盛重申对其评级为"买入"

* 富士康国际跳涨,因苹果业绩亮丽

路透香港4月25日电---香港股市周三回吐稍早涨幅收跌,因中资互联网巨头腾讯控股重挫,抵消了地产股的强势.之前内地媒体报导称,政府在考虑方案支持房价.

中国股市沪综指连续第二日收高,受政策放松预期和房地产调控松动迹象刺激,地产股大幅上扬提振大盘收于2,400点上方.沪综指.SSEC收报2,406.813点,涨17.979点,或0.75%;今日上海A股成交额1,128亿元人民币,上交易日为1,171亿元.沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,628.8点,涨1.0%,成交量为360,688手.

相比之下,港股成交跌至1月16日以来最低,恒生指数.HSI收低0.15%至20,646.29点.恒生国企指数.HSCE收跌0.04%至10,812.79.

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