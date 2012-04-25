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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 17:43 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/美元与瑞郎/美元均触及三周高点

路透伦敦4月25日电---欧元兑全线走疲的美元EUR=周三触及三周高位1.3231美元,受股市上涨带动,亦因市场预期美联储稍晚结束政策会议时料重申温和立场.

美元兑瑞郎CHF=亦挫至三周低点,在EBS交易平台下滑约0.3%至0.9082瑞郎.(完)

--编译 隋芬;审校 李爽

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