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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 17:46 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月25日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)                               
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*江苏句容福地   9         7          8.70%        AA-      4/26-4/27       宏源证券
生态科技公司              (自第5年起分别按30%、30%、40%比例偿还本金)
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*昆明钢铁      20         8       前五年5.78%     AA+      4/26-4/28       中信建投
 控股公司       (第5年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)   
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*杭州城市建设  16         6          5.90%        AAA      4/25-5/2        国信证券
投资集团                  (自第3年起每年偿还25%本金)
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*南充化学       8         7          8.16%        AA-      4/26-5/3    摩根士丹利华鑫证券
工业园开发公司            (自第3年起每年偿还20%本金) 
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十堰城投       12         7          7.98%        AA       4/20-4/26       长江证券
                          (自第3年起每年偿还20%本金)                       国开证券   
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温州安居房     12         7          7.65%        AA       4/24-4/26       国开证券   
开发公司                  (自第3年起每年偿还20%本金)                       中金公司    
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荆州城投        8         7          7.98%        AA       4/24-4/26       长江证券
                          (自第3年起每年偿还20%本金)                 
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长沙城投       18         7          6.95%        AA+      4/24-4/26       广发证券
                          (自第3年起每年偿还20%本金)        
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春和集团       5.4        6       前三年7.78%     AA       4/24-4/27       中投证券
                 (第3年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)   
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重庆地产集团   50         7          7.35%        AA+      4/25-4/27      广发证券
                                                                          齐鲁证券
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南安贸工农      6         7          8.50%        AA-      4/25-4/27     中银国际证券
投资公司                  (第3年起每年偿还20%本金)
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贵州乌江水电   18        10          5.88%        AA+      4/25-4/27      银河证券
开发公司                  (华电集团提供担保)
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广安投资        8         7          8.18%        AA-      4/25-4/27     中信建投证券
控股集团                  (第3年起每年偿还20%本金)
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青岛泰能        5         6      前三年6.50%      AA       4/25-4/27     中银国际证券
燃气集团                  (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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扬州化工产业   10         7      前五年7.75%      AA       4/25-4/27      银河证券
投资公司                  (附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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大理经开       6.5        7          8.80%        AA-      4/24-4/28       世纪证券
投资集团                 (自第3年起每年偿还20%本金)     
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乌兰察布市     10        10          8.39%        AA-      4/25-5/3       民生证券
投资开发公司              (第7年起每年偿还25%本金)      
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 周晓峰; 审校 冉莹/林高丽

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
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  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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