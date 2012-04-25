《中国企业债发行日程表》--4月25日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *江苏句容福地 9 7 8.70% AA- 4/26-4/27 宏源证券 生态科技公司 (自第5年起分别按30%、30%、40%比例偿还本金) ===================================================================================== *昆明钢铁 20 8 前五年5.78% AA+ 4/26-4/28 中信建投 控股公司 (第5年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== *杭州城市建设 16 6 5.90% AAA 4/25-5/2 国信证券 投资集团 (自第3年起每年偿还25%本金) ===================================================================================== *南充化学 8 7 8.16% AA- 4/26-5/3 摩根士丹利华鑫证券 工业园开发公司 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 十堰城投 12 7 7.98% AA 4/20-4/26 长江证券 (自第3年起每年偿还20%本金) 国开证券 ===================================================================================== 温州安居房 12 7 7.65% AA 4/24-4/26 国开证券 开发公司 (自第3年起每年偿还20%本金) 中金公司 ===================================================================================== 荆州城投 8 7 7.98% AA 4/24-4/26 长江证券 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 长沙城投 18 7 6.95% AA+ 4/24-4/26 广发证券 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 春和集团 5.4 6 前三年7.78% AA 4/24-4/27 中投证券 (第3年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 重庆地产集团 50 7 7.35% AA+ 4/25-4/27 广发证券 齐鲁证券 ===================================================================================== 南安贸工农 6 7 8.50% AA- 4/25-4/27 中银国际证券 投资公司 (第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 贵州乌江水电 18 10 5.88% AA+ 4/25-4/27 银河证券 开发公司 (华电集团提供担保) ===================================================================================== 广安投资 8 7 8.18% AA- 4/25-4/27 中信建投证券 控股集团 (第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 青岛泰能 5 6 前三年6.50% AA 4/25-4/27 中银国际证券 燃气集团 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 扬州化工产业 10 7 前五年7.75% AA 4/25-4/27 银河证券 投资公司 (附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 大理经开 6.5 7 8.80% AA- 4/24-4/28 世纪证券 投资集团 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 乌兰察布市 10 10 8.39% AA- 4/25-5/3 民生证券 投资开发公司 (第7年起每年偿还25%本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 周晓峰; 审校 冉莹/林高丽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》