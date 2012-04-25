《中国企业债发行日程表》--4月25日

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *江苏句容福地 9 7 8.70% AA- 4/26-4/27 宏源证券 生态科技公司 (自第5年起分别按30%、30%、40%比例偿还本金) ===================================================================================== *昆明钢铁 20 8 前五年5.78% AA+ 4/26-4/28 中信建投 控股公司 (第5年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== *杭州城市建设 16 6 5.90% AAA 4/25-5/2 国信证券 投资集团 (自第3年起每年偿还25%本金) ===================================================================================== *南充化学 8 7 8.16% AA- 4/26-5/3 摩根士丹利华鑫证券 工业园开发公司 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 十堰城投 12 7 7.98% AA 4/20-4/26 长江证券 (自第3年起每年偿还20%本金) 国开证券 ===================================================================================== 温州安居房 12 7 7.65% AA 4/24-4/26 国开证券 开发公司 (自第3年起每年偿还20%本金) 中金公司 ===================================================================================== 荆州城投 8 7 7.98% AA 4/24-4/26 长江证券 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 长沙城投 18 7 6.95% AA+ 4/24-4/26 广发证券 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 春和集团 5.4 6 前三年7.78% AA 4/24-4/27 中投证券 (第3年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 重庆地产集团 50 7 7.35% AA+ 4/25-4/27 广发证券 齐鲁证券 ===================================================================================== 南安贸工农 6 7 8.50% AA- 4/25-4/27 中银国际证券 投资公司 (第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 贵州乌江水电 18 10 5.88% AA+ 4/25-4/27 银河证券 开发公司 (华电集团提供担保) ===================================================================================== 广安投资 8 7 8.18% AA- 4/25-4/27 中信建投证券 控股集团 (第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 青岛泰能 5 6 前三年6.50% AA 4/25-4/27 中银国际证券 燃气集团 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 扬州化工产业 10 7 前五年7.75% AA 4/25-4/27 银河证券 投资公司 (附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 大理经开 6.5 7 8.80% AA- 4/24-4/28 世纪证券 投资集团 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 乌兰察布市 10 10 8.39% AA- 4/25-5/3 民生证券 投资开发公司 (第7年起每年偿还25%本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 周晓峰; 审校 冉莹/林高丽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。