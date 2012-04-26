以色列军方领导人称伊朗不可能制造核弹

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷4月25日电---以色列国防军总参谋长甘茨(Benny Gantz)表示，他不相信伊朗会作出制造核弹的决定。他在周三发表的采访中称伊朗领导人“非常理智”。
甘茨对伊朗领导人的评价似乎与以色列总理内塔尼亚胡的警告相悖。内塔尼亚胡经常发出警告称，即便存在遭到毁灭性报复的风险，伊朗领导人也可能会选择使用核武器。
甘茨在接受《国土报》(Haaretz daily)采访时表示：“伊朗正逐步迈向该国将有能力决定是否制造核弹的地步，但尚未决定是否要再进一步。”
“在我看来，(伊朗最高领袖哈梅内伊)如果这样做，将会犯一个重大错误，但我认为他并不想这么做。”
甘茨说：“我认为，伊朗领导人都非常理智，但我同意，这种掌握在伊斯兰原教旨主义者手中的能力是非常危险的，在某些时刻他们可能会作出不同的判断。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。