〔中国金融〕国开行2011年净利同比增逾两成,不良率和不良贷款余额"双降"

* 去年净利同比增逾两成

* 不良率和不良贷款余额实现"双降"

* 截至去年末,发债余额同比增两成至44,764亿元

* 贷款主要投向铁路、电力和公路等

路透北京4月25日电---近期备受发债疑虑困扰的中国中国国家开发银行[CHDB.UL]周三公布2011年业绩年报显示,去年净利同比增逾两成,不良贷款率及不良贷款余额实现"双降".

年报显示,去年国开行实现净利456亿元,同比增加23%;截至去年年末,发行债券余额为44,764亿元,同比增长20%,占总负债的77%.

不良贷款余额从上年末的306.6亿元降至222.5亿元;不良贷款率则从0.68%降至0.40%,为连续27个季度保持在1%以内.

贷款减值准备则升高至1,228.9亿元,与不良贷款余额之比锐升至552%,2010年末时为307%.

发行债券是国开行最主要的融资来源.但因供给量偏大、发行密集,近期市场对国开债的供给忧虑升至顶点.为安抚市场情绪,国开行罕见披露其今年全年发行计划.

上周五该行公告称,预计今年其金融债招标总量为10,550亿元.而年报显示,国开行去年发行人民币债券总额11,600亿元.

截至去年年末,国开行总资产已经突破6万亿元人民币;贷款余额55,259亿元,主要集中在公共基础设施、公路和电力等领域,占比分别为24%、18%和12%.

"去年把握信贷的总量、投向和进度...全力支持铁路、电力、公路等重大基础设施建设,有效缓解了部分在建续建项目资金链断裂的风险."年报称.

截至2011年末,该行在公路、公共基础设施及铁路行业的贷款余额分别为9,654亿元、12,943亿元和3,489亿元.

国开行并未在年报中披露地方融资平台贷款的具体情况.

而该行专家委员会常务委员贾庭仁此前透露,截至去年11月该行平台贷款余额约占全国平台贷款的25%,不良贷款率为0.27%,相关平台贷款的风险总体可控.[ID:nSB1215032]

去年,国开行利息收入净额增逾三成至1,165亿元,主要得益于资产规模增加和央行上调贷款基准利率所致.

净息差升至2.04%,2010年时为1.85%;平均资产收益率0.80%.截至年末,资本充足率达10.78%,核心资本充足率达7.35%.

去年该行汇兑损失325.8亿元,较上年增加71.66%.但获得投资收益135.7亿元,加上公允价值变动收益90.52亿元,可部分弥补汇兑损失.

国际三大评级机构穆迪/标准普尔/惠誉分别给予国开行Aa3/AA-/A+的投资评级,展望分别为正面/稳定/稳定.(完)

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