中国警告朝鲜不要进行核试验

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月25日电---中国周三警告朝鲜不要进行核试验。外界普遍预期朝鲜近期将实施核试验。
一名消息人士告知路透，朝鲜已经基本完成第三次核试验的准备工作。若朝鲜进行核试验，必将招致更多国际谴责。
中国外交部副部长崔天凯在周三的媒体吹风会上表示，朝鲜半岛及东北亚的和平与稳定关系到中国国家利益，也关系到所有相关各方的利益。
当被问及朝鲜进行第三次核试验的可能性时，崔天凯指出，中国反对任何可能损害朝鲜半岛和东北亚地区和平与稳定的行为，因为这将损害中国国家安全利益以及所有各方利益。
我们认为，任何一方都不应采取可能加剧紧张局势的行动。
崔天凯还表示，维护朝鲜半岛和东北亚地区的和平与稳定不是中国单方面的事情，而是各方共同的责任。
他指出，中国在这个问题上的基本立场是，相关各方应该坚定不移地维护朝鲜半岛和东北亚地区的和平与稳定。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。