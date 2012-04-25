〔中港股业绩〕中兴通讯首季净利逊于预期,券商看好后市(更新版)

(新增分析师评论)

* 中兴首季盈利按年增19%,逊于预期

* 券商看好全年表现,受益于中国电信业投资增加

路透北京4月25日电---受累于全球电信网络设备投资增长放缓,中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)2012年第一季净利按年升19%,逊于市场预期.

中兴周三公布,3月止的当季净利为1.51亿元人民币,去年同期为1.27亿元.据汤森路透的数据,市场原本预估其净利为1.83亿元.

期内,中兴通讯收入为186.13亿元,同比增长24.28%;第一季每股收益为0.04元人民币.

公告显示,该公司的几大业务版块中,电信设备网络收入同比增长9.11%,终端产品收入同比增长22.24%(受智能手机收入增长拉动),增长最快的是电信软件系统、服务及其他类产品收入,增速达98%.

但公告并没有分项披露这三块业务的收入和利润详情.

尽管中兴通讯首季业绩逊于预期,仍有券商看好其全年的表现.

"尽管海外的电信投资相对滞后,但中国移动<0941 HK>、中国联通<0762 HK>和中国电信<0728 HK>在2012财年的资本支出预算总额同比上升12.2%.我们认为中兴通讯将从中国电信行业投资的增加中受益."海通国际在一份报告中称.

花旗分析师则在本周二发布的一份报告中称,由于其主要竞争对手华为[HWT.UL]去年净利下跌53%,华为2012年将集中于盈利能力的提升,而非价格战,这将有助于中兴在全球赢得电信设备市场份额时恢复利润率.

花旗对中兴通讯H股的目标股价为26港元.

中兴通讯H股周三升1.98%,报19.6港元,优于大盘恒生指数.HSI0.15%的跌幅.(完)

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