〔中港股业绩〕中兴通讯首季净利逊于预期,券商看好后市(更新版)

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
(新增分析师评论)
* 中兴首季盈利按年增19%,逊于预期
* 券商看好全年表现,受益于中国电信业投资增加
路透北京4月25日电---受累于全球电信网络设备投资增长放缓,中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)2012年第一季净利按年升19%,逊于市场预期.
中兴周三公布,3月止的当季净利为1.51亿元人民币,去年同期为1.27亿元.据汤森路透的数据,市场原本预估其净利为1.83亿元.
期内,中兴通讯收入为186.13亿元,同比增长24.28%;第一季每股收益为0.04元人民币.
公告显示,该公司的几大业务版块中,电信设备网络收入同比增长9.11%,终端产品收入同比增长22.24%(受智能手机收入增长拉动),增长最快的是电信软件系统、服务及其他类产品收入,增速达98%.
但公告并没有分项披露这三块业务的收入和利润详情.
尽管中兴通讯首季业绩逊于预期,仍有券商看好其全年的表现.
"尽管海外的电信投资相对滞后,但中国移动<0941 HK>、中国联通<0762 HK>和中国电信<0728 HK>在2012财年的资本支出预算总额同比上升12.2%.我们认为中兴通讯将从中国电信行业投资的增加中受益."海通国际在一份报告中称.
花旗分析师则在本周二发布的一份报告中称,由于其主要竞争对手华为[HWT.UL]去年净利下跌53%,华为2012年将集中于盈利能力的提升,而非价格战,这将有助于中兴在全球赢得电信设备市场份额时恢复利润率.
花旗对中兴通讯H股的目标股价为26港元.
中兴通讯H股周三升1.98%,报19.6港元,优于大盘恒生指数.HSI0.15%的跌幅.(完)
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--发稿 黄运涛; 审校 林高丽
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。