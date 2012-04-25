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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 17:56 BJT

〔欧元债市〕德国30年期公债标售未获足额认购

路透柏林4月25日电---周三德国发售24.05亿欧元新30年期公债,但因未获足额认购,留存5.95亿欧元未售.

平均得标利率为2.41%,低于1月25日标售时的2.62%.投标倍数为1.1,上次标售为2.1.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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