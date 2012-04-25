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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 18:22 BJT

〔路透基点〕和润企业委托台湾银行为其安排30亿台币再融资贷款--RLPC

路透香港4月25日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,和润企业股份有限公司已经委托台湾银行安排一笔30亿台币的再融资贷款.

这笔贷款的期限料为3-3.5年.

筹得资金将用于为该公司2009年3月取得的24亿台币3.5年期定期贷款提供再融资.当时这笔子弹式贷款的利率为较90天期二级市场商业票据利率加码120个基点,下限为不低于1.9%.

和润企业是和泰汽车与丰田丰田金融服务株式会社成立的合资公司.(完)

--编译 杜明霞;审校 李爽

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