〔路透基点〕和润企业委托台湾银行为其安排30亿台币再融资贷款--RLPC

中原期货：沪铜蓄势调整，大连铁矿石涨势减缓
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
路透香港4月25日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,和润企业股份有限公司已经委托台湾银行安排一笔30亿台币的再融资贷款.
这笔贷款的期限料为3-3.5年.
筹得资金将用于为该公司2009年3月取得的24亿台币3.5年期定期贷款提供再融资.当时这笔子弹式贷款的利率为较90天期二级市场商业票据利率加码120个基点,下限为不低于1.9%.
和润企业是和泰汽车与丰田丰田金融服务株式会社成立的合资公司.(完)
--编译 杜明霞;审校 李爽
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。