〔基金观点〕中国A股全年料涨10-15%,受益经济自底部回升--光大保德信

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
路透上海4月25日电---面对第一季中国经济增长创三年新低的情况,中国光大保德信基金管理公司认为,国内经济可能已处于底部区域,之后将逐步增强,带动今年国内股市可能会有10-15%的上涨空间.
光大保德信首席投资总监周炜炜在新闻会上指出,相对去年通胀高企、政策从紧、外围市场黑天鹅事件频出的背景,今年股市的大环境将会明显好转,宏观经济逐步好转及流动性相对改善会对股市价值中枢形成支撑.
"目前的情况是时间过半,涨幅过半,未来还有一定的上涨空间."他表示,基于全年A股上市公司净利10%的增长及市场估值水平提升的预期,预计今年国内主要股指约有10-15%的上行空间.
沪综指.SSEC去年全年下跌21%,周三收在2,406.813点,今年以来累积涨幅达9.4%.
光大保德信还预计,2012年中国国内生产总值(GDP)增速将由去年的9.2%放缓至8.3%,外部需求疲软是国内经济增长放缓的主要原因之一.不过经济增速放缓亦将使通胀压力减轻,预测全年居民消费价格指数(CPI)约为3.5%,去年全年为5.4%.
国家统计局此前公布,第一季中国GDP同比增长8.1%,创下近三年来最低同比增幅.
光大保德信是光大证券(601788.SS)与美国保德信(PRU.N)的合资企业,后者是按总资产排名美国第二大寿险公司,管理逾九千亿元资产.
保德信金融集团(PFI)首席投资官Glen Baptist在新闻会上还预期,2012年全球资本市场仍有大的波动,宜寻求区间性机会.新兴市场仍是全球经济增长的火车头,中国和台湾、印度的股市值得看好,而在发达国家中,对日本股市更具信心.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。