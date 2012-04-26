奥巴马称涉嫌召妓特工是"白痴"

(本文由路透中文网编译提供)

路透北卡州4月24日电---美国总统奥巴马周二表示，哥伦比亚招妓丑闻涉及的特勤局特工是“一些白痴”，并坚持认为大部分特工极好地完成了工作。

“我不知道这些特工是怎么想的，这是他们辞职的原因。”奥巴马在美国国家广播公司《Late Night with Jimmy Fallon》节目上说道。

美国参议院国土安全委员会主席利伯曼（Joseph Lieberman）称，“告密者”指控特勤局特工之前也有不检行为，“我们开始通过他们了解情况”。

奥巴马曾表示，如果指控成立，他将感到“愤怒”。周二是他第二次公开提到此事，并随即开始维护特勤局的声誉。

奥巴马指出，“99.9%”的特勤局特工承担着生命风险，工作很优秀。“这些特工令人敬佩。他们保护着我和我的家人，也保护着全球的美国官员。不能因为几个白痴否定大多数人的工作。”奥巴马说道。

尽管如此，利伯曼仍计划近期对该丑闻举行听证会。“从我们宣布开始调查后，一些告密者给我们打了电话。我们开始通过他们了解情况。当我们准备好以后，就会公之于众。”他对记者说道。（完）