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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 18:21 BJT

〔德国经济〕政府预期今年经济增长率将放慢至0.7%

路透柏林4月25日电--德国政府维持本国经济2012和2013年增长率分别为0.7%和1.6%的观点不变

* 德国政府称支持欧洲央行(ECB)回归货币政策"常态".

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