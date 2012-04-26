(重温稿)〔台湾货币市场〕月底将近短率高位垫高,需求升高短率蠢动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 央行再调升委托代收利率0.3基点至0.489%
* 料月底日近短率将续升
记者 高洁如
路透台北4月25日电---台湾银行间短期利率周三再微幅攀升,央行刻意引导短率上扬加以月底需求攀升,让一周短率高位碰触0.80%的近期高位.预期月底日近短率将再进一步攀升.
资金调度人士指出,央行并未放松收受市场游资的力道,加以月底企业的需求上扬,让一周的拆款利率成交区间高位进一步往上.而今日票券商的发票量已上升,且受到资金趋少的影响,短票利率扬升.
"周末会紧但不会大紧,"一位民营银行称.
央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.489%,自3月26日以来累计已调升9.7基点.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.503%,上日在0.500%;区间在0.379-0.70%,上日在0.378-0.71%.
一周(2-7天)拆款区间在0.486-0.80%,高位较上日上升7基点;上日区间在0.49-0.73%.
**短票成交利率微升**
短票方面,票券商人士指出,今日发票量已上扬,且银行买票意愿稍受月底脚步接近的影响,令利率小升.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,大型公营银行的成交利率为0.86-0.87%.较上日小升约1基点.
央行今日存单到期1,041亿,发行1,392亿台币存单.[TW/MMTCN]
累计本周存单到期金额为1兆(万亿)250.5亿台币,本周余日到期情况分别为周四2,515亿以及周五1,216亿台币.紧缩因子则为周五的400亿台币公债交割.
拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为28亿台币;累计超额准备为负348亿台币,加计前期1%的超额准备为560亿台币.
**RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率持平,因场内无紧缩因子干扰,资金调度尚称平顺,不过20年期公债交割在即,已有寿险提前自市场抽离资金或预告将走钱.
资金调度人士指出,由于月底将近资金需求陆续浮现,各家资金缺口不一,但投信和寿险仍有余钱供应,场上不至找不到钱,承作跨月交易利率大底维持不变,RP利率持于既有区间.
值得注意的是,央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.489%,自3月26日以来累计已调升9.7基点.交易商对此表示,受到央行缓步调升隔拆利率影响,本地银行基于内部成本考量,与券商承作附卖回(RS)公债的利率微幅上调1个基点.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.
央行周五将发行20年期101/2R期公债,金额为400亿台币.各行业的得标比重方面,银行得标比重37.0%、证券业24.12%、票券业0.5%、寿险业38.38%.[ID:nST0516411](完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 林高丽/丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。