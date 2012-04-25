〔路透基点〕中国特步国际等值1亿美元三年期贷款结案--RLPC

路透香港4月25日电---中国运动鞋生产商--特步国际控股有限公司(1368.HK)发布声明称,已完成等值1亿美元的三年期定期贷款案,有八家银行参与.

这笔双币种贷款由恒生银行经办,包含一笔1.404亿港元与一笔8,200万美元的贷款.

贷款最高综合收益是393个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点.在12个月的宽限期之后,贷款平均期限为2.25年.