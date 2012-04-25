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债券 | 2012年 4月 25日 星期三 18:20 BJT

〔表格〕英国工业联盟4月总工业订单差值为负8,持平于3月

路透伦敦4月25日电---英国工业联盟(CBI)周三公布,4月总工业订单差值为负8,持平于3月.

月度趋势 4月 3月 2月 1月 12月 11月

总订单 -8 -8 -3 -16 -23 -19

出口订单 -10 -11 -2 -26 -32 -31

制成品库存 +14 +17 +15 +14 +16 +16

产出预期 +24 +24 +15 +15 -8 -8

国内价格预期 +7 +24 +10 +13 +7 +2

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--编译 田建华;审校 蔡美珍

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