〔表格〕英国工业联盟4月总工业订单差值为负8,持平于3月

美元汇率：美国财长称强势美元说明外界对美国经济有信心--WSJ
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透伦敦4月25日电---英国工业联盟(CBI)周三公布,4月总工业订单差值为负8,持平于3月.
月度趋势 4月 3月 2月 1月 12月 11月
总订单 -8 -8 -3 -16 -23 -19
出口订单 -10 -11 -2 -26 -32 -31
制成品库存 +14 +17 +15 +14 +16 +16
产出预期 +24 +24 +15 +15 -8 -8
国内价格预期 +7 +24 +10 +13 +7 +2
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--编译 田建华;审校 蔡美珍
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2