〔东南亚股市〕多数微涨,菲律宾股市表现领先

中信建投期货：库存压力加大，大连焦炭期价易跌难涨
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
路透曼谷4月25日电---东南亚股市周三多数小涨,投资者在尾盘选择性买入深跌的绩优股,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布政策会议结果前,市场保持警惕.
菲律宾股市.PSI上涨0.7%,盘中一度创下日高记录5,226.54点.
泰国股市.FTSTI收高0.13%,交投清淡令涨幅受限.稍早市场触及三周高位1,204.73点.
1014GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2979.78 5.41 +0.18 +12.60 2646.35
马来西亚 .KLSE 1579.35 -2.93 -0.19 +3.18 1530.73
泰国 .SETI 1201.36 1.50 +0.13 +17.17 1025.32
印尼 .JKSE 4163.64 -6.71 -0.16 +8.94 3821.99
菲律宾 .PSI 5204.84 35.24 +0.68 +19.05 4371.96
越南 .VNI 472.87 7.22 +1.55 +34.51 351.55
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(完)
--编译 隋芬;审校 李爽
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
春节后，各地基础设施建设计划引发市场对黑色终端需求大幅增加的预期强烈，刺激了钢材价格持续走高，带动焦炭期货跟涨。截至2月21日收盘，焦炭期货主力合约收报1,736元/吨，较节后最低价反弹13.61%。虽然国内经济实现了开门红，但流动性趋紧及库存偏高，使得焦炭市场承压明显，期货进一步反弹空间受限。
沪铜主力1704合约突破收敛形态后，未能进一步上扬，而是展开确认走势。从技术图形看，上升趋势线支撑较强，同时20天均线与该趋势线几乎重合，助涨作用明显。成交量、持仓量未能持续放大，多空主力当前处于僵持阶段。综合来看，短期价格或继续整固蓄势，反弹格局尚未破坏。操作上，可以20天均线做防守，适量参与多单。
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。