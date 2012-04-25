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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 18:23 BJT

〔东南亚股市〕多数微涨,菲律宾股市表现领先

路透曼谷4月25日电---东南亚股市周三多数小涨,投资者在尾盘选择性买入深跌的绩优股,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布政策会议结果前,市场保持警惕.

菲律宾股市.PSI上涨0.7%,盘中一度创下日高记录5,226.54点.

泰国股市.FTSTI收高0.13%,交投清淡令涨幅受限.稍早市场触及三周高位1,204.73点.

1014GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2979.78 5.41 +0.18 +12.60 2646.35

马来西亚 .KLSE 1579.35 -2.93 -0.19 +3.18 1530.73

泰国 .SETI 1201.36 1.50 +0.13 +17.17 1025.32

印尼 .JKSE 4163.64 -6.71 -0.16 +8.94 3821.99

菲律宾 .PSI 5204.84 35.24 +0.68 +19.05 4371.96

越南 .VNI 472.87 7.22 +1.55 +34.51 351.55

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(完)

--编译 隋芬;审校 李爽

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