版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 18:24 BJT

〔亚洲橡胶〕4月25日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月25日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 290.6 - - -

* 6月 294.1 84 293.9 7

* 7月 299.0 91 - 1

* 8月 302.1 171 301.8 89

* 9月 304.6 3127 304.2 502

*10月 306.4 4597 305.8 641

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李爽;审校 王冠中

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐