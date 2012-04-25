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债券 | 2012年 4月 25日 星期三 18:53 BJT

〔伦敦美债〕股市上涨打压公债价格下跌,关注美联储会议决议

路透伦敦4月25日电---美国公债价格周三在欧洲市场下滑,因企业业绩好于预期提振股市,并降低了对公债的需求,不过在美国联邦储备理事会(美联储,FED)今日稍晚公布利率决议之前公债跌幅有限.

指标公债收益率(殖利率)小升,但预计将保持在2%附近.考虑到经济数据的好坏不一,投资者预计美联储将重申保持近零水准的低利率直至2014年.

美联储周三稍晚将结束为期两日的会议,预计不会出台第三轮量化宽松.

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