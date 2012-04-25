〔伦敦美债〕股市上涨打压公债价格下跌,关注美联储会议决议

美元汇率：美国财长称强势美元说明外界对美国经济有信心--WSJ
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透伦敦4月25日电---美国公债价格周三在欧洲市场下滑,因企业业绩好于预期提振股市,并降低了对公债的需求,不过在美国联邦储备理事会(美联储,FED)今日稍晚公布利率决议之前公债跌幅有限.
指标公债收益率(殖利率)小升,但预计将保持在2%附近.考虑到经济数据的好坏不一,投资者预计美联储将重申保持近零水准的低利率直至2014年.
美联储周三稍晚将结束为期两日的会议,预计不会出台第三轮量化宽松.
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2