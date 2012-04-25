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债券 | 2012年 4月 25日 星期三 19:19 BJT

〔美国数据〕4月20日当周住房抵押贷款申请减少,但购房融资需求改善--MBA

路透纽约4月25日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请减少,受再融资申请下滑的拖累,但对新购房贷款的需求改善.

截至4月20日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降3.8%至697.7.再融资指数下降5.6%至3,715.2.购房抵押贷款指数上升2.7%至185.4,.

再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的75.2%减至73.4%.

该周30年期固息抵押贷款利率下滑1个基点,平均为4.04%.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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--编译 吴云凌;审校 王洋

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