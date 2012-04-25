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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 19:55 BJT

〔希腊经济〕财政部称债券互换的最终参与率为96.9%,对结果感到满意

路透雅典4月25日电---希腊财政部周三表示,完成了第二次国际纾困项目之下的债券互换,重组了约1,990亿欧元(2,627.4亿美元)债务.

财政部称最终的参与率达到96.9%."我们对债券互换所取得的结果感到非常满意,"希腊财长Filippos Sachinidis在声明中表示.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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