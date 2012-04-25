〔英国个股〕汇丰控股周四将宣布裁减约2,000个英国职位--消息人士

路透伦敦4月25日电---一位消息人士称,欧洲最大的银行--汇丰控股(HSBA.L)将在周四宣布英国裁减约2,000个职位,这是该银行面对行业格局变化,所实施的节支并提高获利能力计划的一部分.

汇控行政总裁总裁欧智华(Stuart Gulliver)此前计划在2013年底之前,在全球范围裁减3万个职位.该消息人士称,此举是上述计划的一部分,也是为了顺应英国监管的变动.

汇控拒绝置评.

汇控在英国的雇员约有5.2万人,因此受到裁员影响的员工不到5%.此次雇员变动将影响到零售银行等部门.(完)