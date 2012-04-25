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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 22:45 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透4月25日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

04/20/12 较上周 较上年 04/20/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 368.4 -1.0 7.3 373.0 4.0 9.9

馏分油 128.8 -3.6 -19.6 125.9 -3.1 -20.6

汽油 216.8 -3.6 6.2 211.7 -2.2 6.1

取暖油 27.2 -1.0 -6.2 27.0 -0.9 -5.9

新配方(RFG)汽油 0.3 -0.2 -0.2 0.5 0.0 0.1

煤油型航空燃料 40.0 0.1 0.8 39.6 0.3 -0.4

原油日加工量 14.1 0.2 0.2 14.5 0.0 0.4

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加270万桶,汽油库存减少90万桶,馏分油库存增加10万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 于春红

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