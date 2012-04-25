〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透4月25日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
04/20/12 较上周 较上年 04/20/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 368.4 -1.0 7.3 373.0 4.0 9.9
馏分油 128.8 -3.6 -19.6 125.9 -3.1 -20.6
汽油 216.8 -3.6 6.2 211.7 -2.2 6.1
取暖油 27.2 -1.0 -6.2 27.0 -0.9 -5.9
新配方(RFG)汽油 0.3 -0.2 -0.2 0.5 0.0 0.1
煤油型航空燃料 40.0 0.1 0.8 39.6 0.3 -0.4
原油日加工量 14.1 0.2 0.2 14.5 0.0 0.4
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加270万桶,汽油库存减少90万桶,馏分油库存增加10万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 于春红
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。
* 澳元/美元持于约0.7670的支撑附近，21日移动均线切入位0.7644有重要支撑。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)