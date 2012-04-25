〔美股业绩〕波音第一季净利升至9.23亿美元,受益于商用飞机销售

* 波音第一季每股净利为1.22美元,上年同期为0.78美元

* 营收为194亿美元,预估为184亿

* 将2012年EPS预估上调至4.15-4.35美元

路透4月25日电---全球最大的航空和防务公司美国波音(BA.N)周三公布,季度净利增长,受益于商用飞机交付数量增长.与此同时该公司还上调了年度获利预估.

波音宣布,第一季净利为9.23亿美元,合每股盈余(EPS)1.22美元,上年同期分别为5.86亿美元和0.78美元.

该公司还宣布,季度营收增长30%至194亿美元,超越分析师预估的184亿美元.截至第一季末,其未完工订单价值为3,800亿美元,高于年初时的3,560亿美元.

波音将2012年EPS预估上调至4.15-4.35美元.与此同时其还重申了2012年营收预估,在780-800亿美元之间.(完)