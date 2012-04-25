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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 20:51 BJT

〔路透调查〕60位受访分析师中的44位称ECB将再度开始购买公债

路透伦敦4月25日电---周三公布的一项路透调查显示:

* 60位受访分析师中的44位称欧洲央行(ECB)将再度开始购买公债

* 大部分受访分析师称ECB将在三个月内再度开始购买债券

* ECB利率料维持在1.0%至少到2014年.(完)

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