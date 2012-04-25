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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 20:52 BJT

《即时观点》美国3月耐久财订单降幅创三年来最大

路透纽约4月25日电---数据显示3月美国耐久财(耐用品)需求的下降幅度创三年来最大,且衡量企业指出计划的一项指标也下滑,表明随着第一季结束工厂活动失去动能.

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