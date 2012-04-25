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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 21:07 BJT

〔欧洲政经〕意财政高官将到访中国,争取后者投资其公债等资产--消息

路透罗马4月25日电---据一手消息人士称,意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)周四将到访中国,寻求说服中国投资者购买意大利主权债.

"格雷利明日将会见中国金融界代表,寻求对意大利的投资,包括对公债的投资,"该消息人士对路透表示.

未能获得进一步的信息,不过格雷利此行或将会晤中国投资公司的代表.(完)

--编译 王洋;审校 于春红

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