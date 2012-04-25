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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 21:32 BJT

〔国际油市〕油价短暂转至平盘下方,有报导伊朗称将暂停核计划

路透纽约4月25日电---布兰特原油期货LCOc1和美国原油期货CLc1周三双双削减涨幅,并短暂转至平盘下方.稍早彭博报导称伊朗表示将暂停核计划以避免制裁.

至1315GMT,布兰特原油期货上涨0.28美元至每桶118.44美元.美国原油期货上涨0.42美元至每桶103.97美元.

--编译 王洋;审校 吴云凌

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