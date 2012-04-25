〔国际油市〕油价短暂转至平盘下方,有报导伊朗称将暂停核计划

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透纽约4月25日电---布兰特原油期货LCOc1和美国原油期货CLc1周三双双削减涨幅,并短暂转至平盘下方.稍早彭博报导称伊朗表示将暂停核计划以避免制裁.
至1315GMT,布兰特原油期货上涨0.28美元至每桶118.44美元.美国原油期货上涨0.42美元至每桶103.97美元.
--编译 王洋;审校 吴云凌
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。
* 澳元/美元持于约0.7670的支撑附近，21日移动均线切入位0.7644有重要支撑。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)