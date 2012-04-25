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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 21:27 BJT

〔荷兰经济〕惠誉预测荷兰今年赤字相当于GDP的比例将超过3%

路透4月25日电---评级机构惠誉预测,在撙节措施谈判破裂且有可能提前举行大选之际,今年荷兰预算赤字/国内生产总值(GDP)之比将达到4.5%,明年设定的3%的目标也将面临较大的风险.

惠誉称,我们的基本预测是荷兰将在2013年实现赤字3%的目标,荷兰国内政策不确定性提高,欧元区债务危机的风险仍然很大.

惠誉称,如果对荷兰2013年实现赤字3%目标的预期不能实现,那么该国评级面临的压力将增大.(完)

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